Перес — лучший в третьей тренировке Гран-при Бельгии, Ферстаппен — 2-й, Леклер — 7-й

На автодроме «Спа-Франкоршам» прошла третья свободная практика Гран-при Бельгии. Лучший результат по её итогам у Серхио Переса, представляющего команду «Ред Булл». Второй результат показал его напарник Макс Ферстаппен. Тройку сильнейших замкнул пилот «Феррари» Карлос Сайнс.



Шарль Леклер («Феррари»), занимающий в настоящее время второе место в общем зачёте пилотов, был седьмым. Семикратный чемпион Формулы-1, британец Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», показал двенадцатый результат.

Гран-при Бельгии. Третья тренировка: