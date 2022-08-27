Перес — лучший в третьей тренировке Гран-при Бельгии, Ферстаппен — 2-й, Леклер — 7-й
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На автодроме «Спа-Франкоршам» прошла третья свободная практика Гран-при Бельгии. Лучший результат по её итогам у Серхио Переса, представляющего команду «Ред Булл». Второй результат показал его напарник Макс Ферстаппен. Тройку сильнейших замкнул пилот «Феррари» Карлос Сайнс.
Шарль Леклер («Феррари»), занимающий в настоящее время второе место в общем зачёте пилотов, был седьмым. Семикратный чемпион Формулы-1, британец Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», показал двенадцатый результат.
Гран-при Бельгии. Третья тренировка:
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|1:45.047
|2.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|+0.137
|3.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|+0.777
|4.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+0.918
|5.
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|+1.014
|6.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+1.024
|7.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|+1.073
|8.
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|+1.119
|9.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|+1.554
|10.
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|+1.557
|11.
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|+2.599
|12.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+1.722
|13.
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|+1.764
|14.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|+1.789
|15.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|+1.834
|16.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|+1.928
|17.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|+1.935
|18.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|+1.988
|19.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|+2.042
|20.
|Мик Шумахер
|«Хаас»
|+7.447
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