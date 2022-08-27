Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Перес — лучший в третьей тренировке Гран-при Бельгии, Ферстаппен — 2-й, Леклер — 7-й

Перес — лучший в третьей тренировке Гран-при Бельгии, Ферстаппен — 2-й, Леклер — 7-й
Комментарии

На автодроме «Спа-Франкоршам» прошла третья свободная практика Гран-при Бельгии. Лучший результат по её итогам у Серхио Переса, представляющего команду «Ред Булл». Второй результат показал его напарник Макс Ферстаппен. Тройку сильнейших замкнул пилот «Феррари» Карлос Сайнс.

Шарль Леклер («Феррари»), занимающий в настоящее время второе место в общем зачёте пилотов, был седьмым. Семикратный чемпион Формулы-1, британец Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», показал двенадцатый результат.

Гран-при Бельгии. Третья тренировка:

МестоПилотКомандаВремя
1.Серхио Перес«Ред Булл»1:45.047
2.Макс Ферстаппен«Ред Булл»+0.137
3.Карлос Сайнс«Феррари»+0.777
4.Ландо Норрис«Макларен»+0.918
5.Фернандо Алонсо«Альпин»+1.014
6.Джордж Расселл«Мерседес»+1.024
7.Шарль Леклер«Феррари»+1.073
8.Себастьян Феттель«Астон Мартин»+1.119
9.Эстебан Окон«Альпин»+1.554
10.Пьер Гасли«Альфа Таури»+1.557
11.Даниэль Риккардо«Макларен»+2.599
12.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+1.722
13.Николас Латифи«Уильямс»+1.764
14.Александер Албон«Уильямс»+1.789
15.Валттери Боттас«Альфа Ромео»+1.834
16.Лэнс Стролл«Астон Мартин»+1.928
17.Кевин Магнуссен«Хаас»+1.935
18.Юки Цунода«Альфа Таури»+1.988
19.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»+2.042
20.Мик Шумахер«Хаас»+7.447
Формула-1 2022. Этап 14, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Свободная практика 3
27 августа 2022, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Серхио Перес
Red Bull
1:45.047
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.137
3
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
+0.777
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022