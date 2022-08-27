Зафнауэр сообщил, был ли прописан в контракте Пиастри с «Альпин» крайний срок до 1 августа

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр рассказал, что в контракте австралийского пилота Оскара Пиастри с командой не было крайнего срока до 1 августа, о чём ранее сообщалось в некоторых источниках. Предполагалось, что если этот срок был, у «Альпин» не было возможности автоматически продлить сотрудничество с Оскаром.
«Я рассмотрел этот спор с обеих сторон. Оскар подписал с нами контракт ещё в ноябре. Есть определённые вещи, которые должны быть прописаны в контракте, и я уверен, что они там есть. Что касается крайнего срока, то его в контракте Пиастри не было. Это соглашение до конца 2023 года с опционом на 2024 год. Повторюсь, он подписал его с нами в ноябре», — приводит слова Зафнауэра PlanetF1.
Напомним, между «Альпин» и Пиастри произошла скандальная ситуация после того, как в команде объявили, что в следующем сезоне Оскар будет выступать за них. Пиастри, однако, буквально сразу же заявил, что не намерен этого делать, а пресс-релиз был выпущен без его согласия.
Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:
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