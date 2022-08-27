Браун жёстко ответил Зафнауэру после того, как тот заявил, что Пиастри мог бы быть честнее

Генеральный директор команды «Макларен» Зак Браун отреагировал на недавние слова руководителя «Альпин» Отмара Зафнауэра в адрес австралийского пилота Оскара Пиастри. Ранее, комментируя ситуацию вокруг Пиастри, Отмар заявил, что австралиец мог бы быть более честным.
«В конечном счёте я не знаю никаких подробностей их взаимоотношений, поэтому, как мне кажется, с моей стороны было бы неправильно занимать какую-либо позицию. В конце концов я не всё знаю.
Но, судя по недавним событиям — по тому, как Фернандо Алонсо ушёл и застал Отмара врасплох, а до этого [в 2020 году] он получил штраф в размере 400 000 евро и 15 очков штрафа, то я не уверен, что он пользуется таким большим доверием, чтобы выдвигать обвинения в нарушение этики», — приводит слова Брауна Sky Sports.
Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:
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