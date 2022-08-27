В «Альпин» заинтересовались Гасли, «Альфа Таури» может заменить его на Шумахера или Херту

Команда Формулы-1 «Альпин» заинтересована в подписании контракта с пилотом «Альфа Таури» Пьером Гасли, сообщает Motorsport. По информации источника, французский коллектив уже уведомил «Ред Булл» об интересе к кандидатуре Гасли.



Летом Гасли подписал новый контракт с «Ред Булл» на следующий сезон, так что потенциальный переход француза в «Альпин» будет подразумевать неизбежную выплату отступных.



В таком случае потенциальную вакансию в «Альфа Таури», как сообщает источник, может закрыть американский гонщик IndyCar Колтон Херта, являющийся пилотом по развитию команды «Макларен». Сообщается, что Хельмут Марко утром в субботу в Спа был замечен в разговоре с генеральным директором «Макларена» Заком Брауном.



Ещё одним кандидатом на место в «Альфа Таури» называют Мика Шумахера, что могло бы сыграть на руку «Ред Булл» на фоне потенциальной сделки с «Порше».