Ферстаппен назвал свою задачу на гонку после победы в квалификации и штрафа

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги квалификации Гран-при Бельгии, которую он завершил на первой позиции.



«Отличная была квалификация. Мы были быстры всю неделю, машина работала отлично и нам удалось всё собрать воедино на одном круге. Из-за штрафа я буду стартовать позади, но я очень доволен своим кругом. Надеюсь, завтра будет хороший день. Нам предстоит прорываться — и с такой машиной обидно будет не попасть на подиум»., — сказал Макс Ферстаппен в эфире Sky Sports.

Напомним, голландец получил штраф за замену силовой установки и будет стартовать с конца пелотона. С поула в гонке будет стартовать пилот «Феррари» Карлос Сайнс, напарник Ферстаппена Серхио Перес составит ему компанию на первом ряду. Ферстаппен же будет стартовать из середины второй десятки.