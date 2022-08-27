Леклер — о «Ред Булл»: они слишком быстры, нет ничего, что мы могли бы сделать

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал тот факт, что в квалификации Гран-при Бельгии Формулы-1 он проиграл Максу Ферстаппену девять десятых секунды, а его напарник Карлос Сайнс — более шести. При этом из-за штрафов Ферстаппен должен стартовать 15-м, а Леклер — 16-м.



«У нас есть некоторый потенциал, потому что мы не готовились к квалификации так сильно, как обычно, но когда ты видишь отрыв Макса, то это немного беспокоит. Они невероятно быстры, и так было с самого начала уикенда — мы не можем объяснить, почему. Нам нужно работать.



Мы сделаем завтра всё возможное, но, похоже, они что-то нашли в этот уикенд. Они слишком быстры — нет ничего, что мы могли бы сделать», — приводит слова Леклера Sky Sports.

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