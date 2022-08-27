Леклер — о «Ред Булл»: они слишком быстры, нет ничего, что мы могли бы сделать
Поделиться
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал тот факт, что в квалификации Гран-при Бельгии Формулы-1 он проиграл Максу Ферстаппену девять десятых секунды, а его напарник Карлос Сайнс — более шести. При этом из-за штрафов Ферстаппен должен стартовать 15-м, а Леклер — 16-м.
«У нас есть некоторый потенциал, потому что мы не готовились к квалификации так сильно, как обычно, но когда ты видишь отрыв Макса, то это немного беспокоит. Они невероятно быстры, и так было с самого начала уикенда — мы не можем объяснить, почему. Нам нужно работать.
Мы сделаем завтра всё возможное, но, похоже, они что-то нашли в этот уикенд. Они слишком быстры — нет ничего, что мы могли бы сделать», — приводит слова Леклера Sky Sports.
Комментарии
- 27 августа 2022
-
20:30
-
20:09
-
19:50
-
19:44
-
18:53
-
18:50
-
18:48
-
18:31
-
17:07
-
16:30
-
15:15
-
15:11
-
15:03
-
14:46
-
13:46
-
12:55
-
12:41
-
12:19
-
11:29
-
10:40
-
10:00
-
09:41
-
00:59
-
00:31
-
00:04
- 26 августа 2022
-
23:56
-
23:45
-
21:54
-
20:22
-
19:01
-
18:52
-
18:29
-
17:59
-
17:22
-
16:49
Партнерский контент