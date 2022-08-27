Стартовая решётка гонки Гран-при Бельгии с учётом всех штрафов

После квалификации Гран-при Бельгии сразу семь пилотов получили штрафы. Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, пилот «Феррари» Шарль Леклер, представитель «Макларена» Ландо Норрис, пилот «Альпин» Эстебан Окон, а также Мик Шумахер из «Хааса» и Гуаньюй Чжоу из «Альфа Ромео» были наказаны за превышение допустимого количества элементов силовой установки на сезон и отправлены в конец стартовой решётки.



Кроме того, новые элементы получил и напарник Чжоу Валттери Боттас, однако его штраф за моторные элементы составил всего 15 позиций, что, согласно регламента, не карается отправкой пилота в конец стартовой решётки. Кроме того, Боттас получил пять позиций штрафа за замену коробки передач, однако в данной ситуации штрафы не суммируются, поэтому не приравниваются к старту с конца пелотона.



Таким образом, несмотря на штраф в 20 позиций, Боттас будет стартовать 14-м, хотя в квалификации он и занял последнюю позицию. Что касается остальных оштрафованных, то их места были распределены по спортивному принципу — согласно протоколу квалификации.



«Чемпионат» представляет вашему вниманию стартовую решётку гонки Гран-при Бельгии и с учётом штрафов семи пилотов. В скобках указана позиция, показанная пилотом в квалификации.



Формула-1. Гран-при Бельгии. Стартовая решётка



1. (2.) Карлос Сайнс («Феррари»).

2. (3.) Серхио Перес («Ред Булл»).

3. (6.) Фернандо Алонсо («Альпин»).

4. (7.) Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

5. (8.) Джордж Расселл («Мерседес»).

6. (9.) Алекс Албон («Уильямс»).

7. (11.) Даниэль Риккардо («Макларен»).

8. (12.) Пьер Гасли («Альфа Таури»).

9. (14.) Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

10. (16.) Себастьян Феттель («Астон Мартин»).

11. (17.) Николас Латифи («Уильямс»).

12. (18.) Кевин Магнуссен («Хаас»).

13. (19.) Юки Цунода («Альфа Таури»).

14. (20.) Валттери Боттас («Альфа Ромео»).

15. (1.) Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

16. (4.) Шарль Леклер («Феррари»).

17. (5.) Эстебан Окон («Альпин»).

18. (10.) Ландо Норрис («Макларен»).

19. (13.) Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).

20. (15.) Мик Шумахер («Хаас»).