Попавший в спринте в опасную аварию Мэлоуни выиграл основную гонку Формулы-3 в Спа

В Спа завершилась основная гонка этапа Формулы-3. Победу по её итогам одержал барбадосский пилот Зейн Мэлоуни. Второй результат продемонстрировал чех Роман Станек. Топ-3 замкнул британец Оливер Берман.



Российский гонщик Александр Смоляр показал девятый результат.

Напомним, вчера, 27 августа, во время спринта в Спа произошла серьёзная авария, в которую угодили Мэлоуни и Оливер Гёте. Инцидент произошёл в начале заезда, когда Мэлоуни и Гёте сражались в первой десятке и боролись за очки. В поворот «Бланшимон» пилоты вышли бок о бок, но Мэлоуни налетел на колесо Гёте и, почти не теряя темпа, полетел в гравий и врезался в отбойник.