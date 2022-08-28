Попавший в спринте в опасную аварию Мэлоуни выиграл основную гонку Формулы-3 в Спа
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В Спа завершилась основная гонка этапа Формулы-3. Победу по её итогам одержал барбадосский пилот Зейн Мэлоуни. Второй результат продемонстрировал чех Роман Станек. Топ-3 замкнул британец Оливер Берман.
Российский гонщик Александр Смоляр показал девятый результат.
Напомним, вчера, 27 августа, во время спринта в Спа произошла серьёзная авария, в которую угодили Мэлоуни и Оливер Гёте. Инцидент произошёл в начале заезда, когда Мэлоуни и Гёте сражались в первой десятке и боролись за очки. В поворот «Бланшимон» пилоты вышли бок о бок, но Мэлоуни налетел на колесо Гёте и, почти не теряя темпа, полетел в гравий и врезался в отбойник.
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