Кристиан Хорнер — о директиве ФИА: жена часто говорит мне, что размер не имеет значения

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер обернул в шутку решение Международной автомобильной федерации (ФИА) внести корректировку правил Формулы-1 на 2023 год с целью борьбы с эффектом дельфинирования. Согласно новым нормативам, командам нужно будет поднять края днищ болидов на 15 мм. Изначально предлагалось поднять из на 25 мм.



«Ну, моя жена часто говорит мне, что размер не имеет значения. Так что я не собираюсь слишком заморачиваться по поводу 10 миллиметров. Правила одинаковы для всех. В конце концов, мы договорились и в итоге пришли к согласованному числу», — приводит слова Хорнера GrandPX.news.



Напомним, сегодня, 28 августа, состоится гонка Гран-при Бельгии. Она начнётся в 16:00 мск.

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