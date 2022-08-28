Вольф дал совет Пиастри после его отказа выступать за «Альпин»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мыслями о скандальной ситуации, которая разворачивается между «Альпин» и австралийским пилотом Оскаром Пиастри. Напомним, инцидент произошёл после того, как в гоночном коллективе объявили, что в следующем сезоне Оскар будет выступать за них. Пиастри, однако, буквально сразу же заявил в «Твиттере», что не намерен этого делать, а пресс-релиз был выпущен без его согласия. По словам Вольфа, Пиастри следует быть осторожней при написании сообщений в соцсетях.



«У меня есть дела поважнее, чем сидеть и смотреть на шоу, которое разворачивается перед глазами. Думаю, что некоторым юношам следует с осторожностью относиться к тому, что они пишут в «Твиттере» о многонациональных организациях. Но я ничего не знаю о ситуации с контрактами. Я верю в карму и верю в честность. Но я здесь не для того, чтобы судить, потому что, как уже сказал, я не знаю всех юридических деталей», — приводит слова Вольфа Motorsport.

Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды: