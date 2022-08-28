Ферстаппен обменялся футболками с Де Брёйне. Фото

Полузащитник футбольного клуба «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне посетил боксы австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл», а также обменялся футболками с пилотом этого гоночного коллектива, чемпионом Формулы-1 Максом Ферстаппеном. Соответствующие фотографии были размещены в социальных сетях «Ред Булл».

Фото: https://twitter.com/redbullracing

Фото: https://twitter.com/redbullracing

Напомним, Ферстаппен в настоящее время уверенно лидирует в общем зачёте пилотов Формулы-1. На счету Макса 258 очков. У Шарля Леклера из итальянской команды «Феррари», занимающего второе место, 178 баллов. Топ-3 замыкает ещё один пилот «Ред Булл», мексиканец Серхио Перес. В его активе 173 очка.

Самые яркие Гран-при Бельгии Формулы-1 в Спа:

Ранее о победе Ферстаппена в квалификации Гран-при Бельгии высказался руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер.