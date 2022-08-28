Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии после старта 13-м, Леклер — шестой, Хэмилтон сошёл
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Завершился этап Гран-при Формулы-1 в Бельгии. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который стартовал в гонке с 13-й позиции. Вторым стал напарник Макса Серхио Перес, тройку лидеров замкнул гонщик «Феррари» Карлос Сайнс.
Другой пилот итальянской команды, Шарль Леклер, финишировал на пятом месте, но после штрафа откатился на шестое. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон после контакта с Фернандо Алонсо был вынужден сойти уже на первом круге.
Гран-при Венгрии. Гонка.
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1:25.52,894
|2.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|+17,841
|3.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|+26,886
|4.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+29,140
|5.
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|+1.13,256
|6.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|+1.14,936
|7.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|+1.15,640
|8.
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|+1.18,107
|9.
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|+1.32,181
|10.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|+1.41,900
|11.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|+1.43,078
|12.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+1.44,739
|13.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|+1.45,217
|14.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|+1.46,252
|15.
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|+1.47,163
|16.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|+ 1 круг
|17.
|Мик Шумахер
|«Хаас»
|+ 1 круг
|18.
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|+ 1 круг
|19.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|сход
|20.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|сход
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