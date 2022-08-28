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Перес: надеялся на большее, но Макс словно был на своей собственной планете

Перес: надеялся на большее, но Макс словно был на своей собственной планете
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Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал итоги Гран-при Бельгии, где он финишировал вторым, а также отдал должное своему напарнику Максу Ферстаппену, ставшему победителем этапа.

«Если честно, надеялся на большее, но Макс словно летел, будто был на своей собственной планете! Для команды это очень сильный результат, я набрал много очков, так что в целом доволен, хотя на первом отрезке была сильная деградация шин.

На первом круге было много хаоса, старт у меня не получился, я потерял много позиций, но в пятом повороте смог контратаковать — там было много контактов», — поделился Перес впечатлениями.

В тройке лучших, помимо пилотов «Ред Булла», финишировал также Карлос Сайнс. Его напарник Шарль Леклер замкнул первую пятёрку.

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