Леклер потерял пятое место на Гран-при Бельгии из-за превышения скорости на пит-лейне

Пилот команды «Феррари» монегаск Шарль Леклер, который финишировал пятым в гонке Гран-при Бельгии, прошедшей сегодня, 28 августа, в Спа, оштрафован за превышение скорости на пит-лейне.

На предпоследнем круге Леклер по приказу команды заехал в боксы, чтобы перейти на «софт». После выезда на трассу монегаск оказался сразу же за пилотом «Альпин» испанцем Фернандо Алонсо, которого по итогу и обошёл, став пятым.

После финиша выяснилось, что Леклер превысил скорость на пит-лейне, из-за чего к его результату было добавлено пять секунд, что отбросило его на шестое место.

Победителем гонки Гран-при Бельгии стал действующий лидер чемпионата, пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.