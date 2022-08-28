Леклер потерял пятое место на Гран-при Бельгии из-за превышения скорости на пит-лейне
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Пилот команды «Феррари» монегаск Шарль Леклер, который финишировал пятым в гонке Гран-при Бельгии, прошедшей сегодня, 28 августа, в Спа, оштрафован за превышение скорости на пит-лейне.
На предпоследнем круге Леклер по приказу команды заехал в боксы, чтобы перейти на «софт». После выезда на трассу монегаск оказался сразу же за пилотом «Альпин» испанцем Фернандо Алонсо, которого по итогу и обошёл, став пятым.
После финиша выяснилось, что Леклер превысил скорость на пит-лейне, из-за чего к его результату было добавлено пять секунд, что отбросило его на шестое место.
Победителем гонки Гран-при Бельгии стал действующий лидер чемпионата, пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.
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