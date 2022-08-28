Хэмилтон получил предупреждение за отказ посетить медицинский центр после аварии

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон получил официальное предупреждение от ФИА за отказ посещать медицинский центр после столкновения с Фернандо Алонсо.



На первом круге Гран-при Бельгии Льюис Хэмилтон столкнулся с испанским пилотом «Альпин» Фернандо Алонсо и позже был вынужден сойти с дистанции. Алонсо при этом сумел продолжить гонку и финишировал шестым, но после штрафа для Шарля Леклера переместился на пятое место.



Хэмилтон после гонки признал свою вину в том, что не оставил Алонсо достаточно места и в итоге спровоцировал контакт.



Победителем Гран-при Бельгии стал Макс Ферстаппен, который стартовал в гонке с 13-го места. Таким образом, пилот «Ред Булл» увеличил свой отрыв в общем зачёте до 93 очков.

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