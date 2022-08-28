Хэмилтон — о том, что Алонсо назвал его идиотом: приятно знать, что он чувствует ко мне

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал высказывания Фернандо Алонсо после инцидента на первом круге Гран-при Бельгии.



Алонсо назвал Хэмилтона идиотом, который умеет стартовать только с первого места.



«На самом деле у меня нет ответа для него. Я знаю, каково это в самый разгар событий. Что же, мне приятно знать, что он ко мне чувствует. Было бы ещё лучше, если бы он рассказал мне о своих чувствах лично. У меня не было никакого намерения, и я беру на себя ответственность за инцидент. Это то, что должны делать взрослые люди. Говорить с Алонсо я не планирую. Возможно, я планировал это сделать, пока не услышал его слова», — приводит слова Хэмилтона The Race.



Льюис Хэмилтон сошёл после столкновения с Алонсо, Фернандо продолжил гонку.

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