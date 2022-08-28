Фернандо Алонсо назвал причину столкновения с Хэмилтоном на Гран-при Бельгии

Двукратный чемпион Формулы-1 пилот «Альпин» испанец Фернандо Алонсо прокомментировал столкновение с британцем Льюисом Хэмилтоном на старте гонки Гран-при Бельгии.
«Мне кажется, он решил, что меня больше нет сзади. Поэтому я не могу назвать это ошибкой. В подобные моменты ты пытаешься удержаться в слипстриме, поздно тормозишь и порой не просчитываешь машины. Хотя обычно я более осторожен. В пятом повороте видно, что машины идут параллельно. То же самое произошло с ним и Росбергом пару лет назад.
Это был инцидент первого круга. Подобные вещи случаются, особенно при таком угле поворота. Обычно пилоты срезают угол на шесть часов, а затем смещаются на семь, возвращаясь на трассу. Безусловно, это непростой участок. Это был гоночный инцидент, большего и не скажешь», – приводит слова Алонсо издание RaceFans.
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