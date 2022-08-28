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Алонсо прокомментировал свои жёсткие слова в адрес Хэмилтона после аварии

Алонсо прокомментировал свои жёсткие слова в адрес Хэмилтона после аварии
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Испанский гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал свои слова в адрес британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона по радио сразу после столкновения на первом круге Гран-при Бельгии Формулы-1.

После инцидента в борьбе за второе место Алонсо сказал своему командному мостику: «Что за идиот! Захлопывает калитку снаружи! Умеет ездить, только когда стартует первым».

В общении с журналистами после финиша Фернандо высказался о своих выражениях в адрес Хэмилтона.

«Я был очень расстроен в тот момент. Как я уже говорил, стоит мне стартовать с первого или второго ряда, как происходит что-то такое. Без сомнений, я был расстроен в тот момент. Но он признал ошибку, и я это приветствую», — приводит слова Алонсо RaceFans.

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