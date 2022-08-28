«Только моя вина». Леклер высказался о штрафе за превышение скорости

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал пятисекундный штраф в конце гонки за превышение скорости на пит-лейне, из-за которого монегаск опустился на шестое место.



«Честно говоря, я был полон надежд после старта, а затем отказали тормоза и пришлось всё начинать сначала. Тогда я понял, что гонка будет трудной, и в итоге всё так и было. Превышение скорости на пит-лейне — не невезение, это только моя вина. Я ошибся, вот и всё.



С другой стороны, в этот уикенд мы были недостаточно быстры и это самая большая проблема, нам нужно над этим работать. Борьба за титул выглядит совсем иначе, учитывая темп, показанный «Ред Булл». Но я постараюсь сосредоточиться и сделать всё, что в моих силах», — приводит слова Леклера Racingnews365 с ссылкой на Sky Sports.