«Только моя вина». Леклер высказался о штрафе за превышение скорости

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал пятисекундный штраф в конце гонки за превышение скорости на пит-лейне, из-за которого монегаск опустился на шестое место.
«Честно говоря, я был полон надежд после старта, а затем отказали тормоза и пришлось всё начинать сначала. Тогда я понял, что гонка будет трудной, и в итоге всё так и было. Превышение скорости на пит-лейне — не невезение, это только моя вина. Я ошибся, вот и всё.
С другой стороны, в этот уикенд мы были недостаточно быстры и это самая большая проблема, нам нужно над этим работать. Борьба за титул выглядит совсем иначе, учитывая темп, показанный «Ред Булл». Но я постараюсь сосредоточиться и сделать всё, что в моих силах», — приводит слова Леклера Racingnews365 с ссылкой на Sky Sports.
- 28 августа 2022
-
19:34
-
19:29
-
19:24
-
19:22
-
19:07
-
18:54
-
18:47
-
18:21
-
18:10
-
18:00
-
17:54
-
17:49
-
17:46
-
17:31
-
16:59
-
16:17
-
15:55
-
15:12
-
14:45
-
14:31
-
13:39
-
13:09
-
12:59
-
12:24
-
12:23
-
11:55
-
11:00
-
10:45
-
10:36
-
09:48
-
00:47
- 27 августа 2022
-
23:57
-
22:53
-
21:46
-
20:30