«Он на другом уровне». В «Мерседесе» шокированы отрывом Ферстаппена

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин прокомментировал выступление команды на Гран-при Бельгии, а также отметил победителя этапа голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Он был на другом уровне сегодня и выиграл бы из любой позиции и при любой стратегии. То, насколько он был впереди, несколько шокирует. У нас же явно больше работы, чем мы считали. Скрестим пальцы, что он не будет так быстр на каждой трассе.

В целом же уикенд получился тяжёлым. Мы надеялись сделать шаг вперёд с обновлениями, но если «Феррари» и близки к нам в гонке, то «Ред Булл» точно нет. Мы боролись с компромиссами в машине гораздо сильнее, чем перед летним перерывом, и это, без сомнений, усложнило нам жизнь», – приводит слова Шовлина издание GPblog.