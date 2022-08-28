«Он на другом уровне». В «Мерседесе» шокированы отрывом Ферстаппена
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Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин прокомментировал выступление команды на Гран-при Бельгии, а также отметил победителя этапа голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл».
«Он был на другом уровне сегодня и выиграл бы из любой позиции и при любой стратегии. То, насколько он был впереди, несколько шокирует. У нас же явно больше работы, чем мы считали. Скрестим пальцы, что он не будет так быстр на каждой трассе.
В целом же уикенд получился тяжёлым. Мы надеялись сделать шаг вперёд с обновлениями, но если «Феррари» и близки к нам в гонке, то «Ред Булл» точно нет. Мы боролись с компромиссами в машине гораздо сильнее, чем перед летним перерывом, и это, без сомнений, усложнило нам жизнь», – приводит слова Шовлина издание GPblog.
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