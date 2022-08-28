Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хельмут Марко: ещё три победные гонки, и Ферстаппен станет чемпионом мира

Хельмут Марко: ещё три победные гонки, и Ферстаппен станет чемпионом мира
Комментарии

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал победу Макса Ферстаппена на Гран-при Бельгии.

«Это было просто невероятно. На данный момент это лучшая версия Ферстаппена, которая у нас была когда-либо, но я убеждён, что он может стать ещё лучше, Макс всё ещё не достиг своего потолка. Безусловно, нам предстоит ещё немало работы впереди. Ещё три победные гонки, и чемпионство Ферстаппена будет в безопасности», — приводит слова Марко GPBlog.

Макс Ферстаппен на Гран-при Бельгии стартовал с 13-й позиции, но в итоге финишировал первым в гонке. В общем зачёте пилотов отрыв гонщика «Ред Булл» от ближайшего преследователя вырос до 93 очков. На втором месте располагается напарник Ферстаппена Серхио Перес.

Новость по теме
Макс Ферстаппен увеличил отрыв в общем зачёте Формулы-1 до 93 очков
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022