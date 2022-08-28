Хельмут Марко: ещё три победные гонки, и Ферстаппен станет чемпионом мира
Поделиться
Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал победу Макса Ферстаппена на Гран-при Бельгии.
«Это было просто невероятно. На данный момент это лучшая версия Ферстаппена, которая у нас была когда-либо, но я убеждён, что он может стать ещё лучше, Макс всё ещё не достиг своего потолка. Безусловно, нам предстоит ещё немало работы впереди. Ещё три победные гонки, и чемпионство Ферстаппена будет в безопасности», — приводит слова Марко GPBlog.
Макс Ферстаппен на Гран-при Бельгии стартовал с 13-й позиции, но в итоге финишировал первым в гонке. В общем зачёте пилотов отрыв гонщика «Ред Булл» от ближайшего преследователя вырос до 93 очков. На втором месте располагается напарник Ферстаппена Серхио Перес.
Комментарии
- 28 августа 2022
-
21:14
-
20:52
-
20:49
-
20:45
-
20:38
-
20:27
-
20:12
-
20:00
-
19:34
-
19:29
-
19:24
-
19:22
-
19:07
-
18:54
-
18:47
-
18:21
-
18:10
-
18:00
-
17:54
-
17:49
-
17:46
-
17:31
-
16:59
-
16:17
-
15:55
-
15:12
-
14:45
-
14:31
-
13:39
-
13:09
-
12:59
-
12:24
-
12:23
-
11:55
-
11:00
Партнерский контент