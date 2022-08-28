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Бинотто ответил, связана ли недостаточная скорость «Феррари» с новой директивой ФИА

Бинотто ответил, связана ли недостаточная скорость «Феррари» с новой директивой ФИА
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто ответил на вопрос, связаны ли проблемы со скоростью у итальянской команды во время Гран-при Бельгии с новой технической директивой ФИА.

«Нет, безусловно это не так. Я не знаю, насколько сильно директива повлияла на другие команды, но на «Феррари» она оказала незначительное влияние. Это не причина нашей слабой скорости. На этой трассе требуется больше эффективности с точки зрения аэродинамических характеристик болида и с точки зрения силовых установок. У «Ред Булл» лучший пакет для этого.

Кроме того, с деградацией шин дела у них обстояли получше. Так что директива — точно не причина. В эти выходные «Ред Булл» был просто сильнее», — приводит слова Бинотто Motorsport Italia.

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