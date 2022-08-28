Марко поставил перед «Ред Булл» задачу занять первое и второе места в личном зачёте

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко назвал цель австрийской команды в нынешнем сезоне.



«Это был очень лёгкий заезд для Макса. В его выступлениях чувствуется лёгкость, и это невероятно. Это сочетание уверенности и невероятного класса пилотирования Ферстаппена. Сейчас наша цель — занять первое и второе места в общем зачёте, раньше мы никогда этого не делали. Серхио тоже провёл очень солидную гонку и держал всё под контролем. В этот уикенд всё получилось. Надеюсь, что в Зандворте и Монце будет так же», — приводит слова Марко GPBlog.



После Гран-при Бельгии Серхио Перес обошёл в общем зачёте пилотов Шарля Леклера и вышел на второе место. Пилот «Ред Булл» опережает монегаска на пять очков.

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