Албон – о попадании в очки на ГП Бельгии: одна из сложнейших гонок в моей карьере

Пилот команды «Уильямс» Алекс Албон прокомментировал выступление в гонке Гран-при Бельгии, состоявшейся сегодня, 28 августа, в городе Спа. Напомним, Албон в третий раз по ходу сезона вошёл в очковую зону.
«Это была одна из сложнейших гонок в моей карьере, а также одна из лучших. Мы сделали всё, что в наших силах, и это приятное чувство. На прогревочном круге стало понятно, что износ шин будет высоким. Температура трассы была выше, чем до этого по ходу уикенда, что повлияло на износ.
На финальном этапе я задумывался о тактике с тремя пит-стопами, но мы продолжили, удержали Лэнса [Стролла], а дальше нужно было обойтись без ошибок. В целом мы хорошо провели уикенд, по максимуму воспользовавшись скоростью машины на прямой. Мы выжали максимум из машины в квалификации, а итоги реализовали в гонке, поэтому я доволен. Этот уикенд показал, что если у вас не самая быстрая машина, но вы всё делаете правильно, тогда вы уйдёте с одним-двумя очками», – приводит слова Албона пресс-служба «Уильямса».
- 28 августа 2022
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