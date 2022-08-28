Феттель прокомментировал своё выступление на Гран-при Бельгии
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал итоги Гран-при Бельгии, где четырёхкратному чемпиону мира удалось финишировать на восьмом месте.
«Восьмое место — это солидный результат. Мы немного неудачно выбрали время до второго пит-стопа, я выехал за Пьером Гасли и оказался за ним, что позволило Окону на свежих шинах приблизиться ко мне, и я потерял преимущество, которое накопил во время отрезка на «медиуме».
Мы вновь были более конкурентоспособными в гонке, чем в квалификации. Сильно стартовали, и мне удалось найти нужный темп. Я оказывал давление на обоих пилотов «Альпин» и мог претендовать на седьмое место, но сегодня они были слишком быстры для нас. Мы это учтём», — приводит слова Феттеля пресс-служба «Астон Мартин».
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