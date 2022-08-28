Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Хэмилтон часто стартовал первым и выиграл семь титулов». Тото Вольф ответил Алонсо

«Хэмилтон часто стартовал первым и выиграл семь титулов». Тото Вольф ответил Алонсо
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отреагировал на резкие заявления Фернандо Алонсо в адрес Льюиса Хэмилтона после столкновения на Гран-при Бельгии.

Алонсо назвал Хэмилтона идиотом и добавил, что Льюис может нормально гоняться, только стартуя первым.

«Льюис часто стартовал первым и выиграл семь чемпионских титулов, так что стратегия сработала», — приводит слова Вольфа GPFans.

Хэмилтон и Алонсо столкнулись уже на первом круге гонки, и семикратный чемпион мира был вынужден сойти с дистанции. Алонсо, в свою очередь, продолжил гонку и финишировал шестым. Однако после пятисекундного штрафа Шарлю Леклеру Алонсо поднялся на пятое место.

После завершения гонки Хэмилтон признал, что был виноват в столкновении, но говорить с Алонсо отказался.

«Умеет ездить только первым!» Чемпионы Ф-1 поругались: Алонсо назвал Хэмилтона идиотом «Умеет ездить только первым!» Чемпионы Ф-1 поругались: Алонсо назвал Хэмилтона идиотом
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022