«Хэмилтон часто стартовал первым и выиграл семь титулов». Тото Вольф ответил Алонсо
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отреагировал на резкие заявления Фернандо Алонсо в адрес Льюиса Хэмилтона после столкновения на Гран-при Бельгии.
Алонсо назвал Хэмилтона идиотом и добавил, что Льюис может нормально гоняться, только стартуя первым.
«Льюис часто стартовал первым и выиграл семь чемпионских титулов, так что стратегия сработала», — приводит слова Вольфа GPFans.
Хэмилтон и Алонсо столкнулись уже на первом круге гонки, и семикратный чемпион мира был вынужден сойти с дистанции. Алонсо, в свою очередь, продолжил гонку и финишировал шестым. Однако после пятисекундного штрафа Шарлю Леклеру Алонсо поднялся на пятое место.
После завершения гонки Хэмилтон признал, что был виноват в столкновении, но говорить с Алонсо отказался.
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