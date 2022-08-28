«Хэмилтон часто стартовал первым и выиграл семь титулов». Тото Вольф ответил Алонсо

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отреагировал на резкие заявления Фернандо Алонсо в адрес Льюиса Хэмилтона после столкновения на Гран-при Бельгии.



Алонсо назвал Хэмилтона идиотом и добавил, что Льюис может нормально гоняться, только стартуя первым.



«Льюис часто стартовал первым и выиграл семь чемпионских титулов, так что стратегия сработала», — приводит слова Вольфа GPFans.



Хэмилтон и Алонсо столкнулись уже на первом круге гонки, и семикратный чемпион мира был вынужден сойти с дистанции. Алонсо, в свою очередь, продолжил гонку и финишировал шестым. Однако после пятисекундного штрафа Шарлю Леклеру Алонсо поднялся на пятое место.



После завершения гонки Хэмилтон признал, что был виноват в столкновении, но говорить с Алонсо отказался.