Доменикали: Мик Шумахер заслуживает места в Формуле-1 на следующий сезон

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали выразил мнение, что пилот «Хааса» Мик Шумахер заслуживает выступать в серии и в следующем сезоне.



На данный момент переговоры Шумахера с «Хаасом» по новому контракту приостановлены. Также сообщалось, что у немецкого пилота есть вариант с переходом в «Альпин».



«Мик — отличный парень и очень сильный гонщик. Он уже показал свои сильные стороны. Я думаю, он заслуживает выступать в Формуле-1 и в следующем сезоне, но не из-за своей знаменитой фамилии», — приводит слова Доменикали Sky Sports.



В нынешнем сезоне Формулы-1 Мик Шумахер набрал свои первые очки. На данный момент гонщик «Хааса» располагается на 15-м месте в общем зачёте пилотов. В активе Мика 12 очков.