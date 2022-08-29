Доменикали: Мик Шумахер заслуживает места в Формуле-1 на следующий сезон
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Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали выразил мнение, что пилот «Хааса» Мик Шумахер заслуживает выступать в серии и в следующем сезоне.
На данный момент переговоры Шумахера с «Хаасом» по новому контракту приостановлены. Также сообщалось, что у немецкого пилота есть вариант с переходом в «Альпин».
«Мик — отличный парень и очень сильный гонщик. Он уже показал свои сильные стороны. Я думаю, он заслуживает выступать в Формуле-1 и в следующем сезоне, но не из-за своей знаменитой фамилии», — приводит слова Доменикали Sky Sports.
В нынешнем сезоне Формулы-1 Мик Шумахер набрал свои первые очки. На данный момент гонщик «Хааса» располагается на 15-м месте в общем зачёте пилотов. В активе Мика 12 очков.
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