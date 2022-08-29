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Даниэль Риккардо высказался о планах на будущее после ухода из «Макларена»

Даниэль Риккардо высказался о планах на будущее после ухода из «Макларена»
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Австралийский гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо рассказал о планах на будущее. Напомним, по окончании этого сезона Формулы-1 Риккардо покинет команду.

«Если о чём-то говорить, так о Формуле-1. Это единственное место, где я вижу себя в ближайшем будущем. Это то, в чём я уверен, по крайней мере, я этого хочу. Но посмотрим. Этот уикенд был чем-то вроде волны, предстоит пройти через три этапа, так что я чувствую, что следующие три недели будут безжалостными. В плане расписания уж точно. В общем, сначала нужно разобраться с этим, а потом я посмотрю, что буду чувствовать. Я не заинтересован в принятии каких-либо быстрых решений. Посмотрим, как всё сложится, но, конечно, цель, если я буду за рулём, — болид Формулы-1», — приводит слова Риккардо The Race.

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