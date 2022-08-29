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Карлос Сайнс: «Ред Булл» был на другой планете. Может, самый большой разрыв за весь сезон

Карлос Сайнс: «Ред Булл» был на другой планете. Может, самый большой разрыв за весь сезон
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о выступлении в гонке Гран-при Бельгии, где он показал третий результат. Победителем стал действующий лидер чемпионата, пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.

«Мы были просто недостаточно сильны по сравнению с «Ред Булл». В этот уикенд они были на другой планете. Они были сильны в квалификации, сильны в гонке, лучше работали с шинами, были сильнее на прямых, сильнее в поворотах, а мы, к сожалению, были недостаточно быстры.

Мы бы солгали, если б не сказали, что удивлены, потому что разрыв был намного больше, а может, он был даже самым большим за весь сезон между нашими двумя командами. Конечно, мы этого не ожидали, а это значит, что нам нужно вернуться назад и проанализировать, почему на такой трассе мы оказались так слабы», — приводит слова Сайнса пресс-служба Формулы-1.

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