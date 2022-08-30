Российский гонщик прокомментировал нежелание финнов видеть его на старте ралли

Российский гонщик чемпионата мира по ралли Николай Грязин прокомментировал заявление титульного спонсора Ралли Финляндии, что ему не хотелось бы видеть на старте участников из России. Организаторы ралли и спонсор не имели права не допустить Грязина на старт, так как соревнование проводилось под эгидой и по правилам ФИА, но спонсор настоял, чтобы его логотипа не было на машине россиянина.



«Меня эта ситуация никак не коснулась. Для меня важна спортивная составляющая. Я приехал на гонку, моя задача — круто выступить, порадовать болельщиков, которые пришли посмотреть, как мы будем прыгать на трамплине. К тому же наш экипаж всегда отличался тем, что я люблю высоко прыгать на машине. А эти вопросы мы особенно не поднимали. Просто хотели показать результат и шоу, чтобы всем всё понравилось.



Организаторы? Лично со мной никто не говорил. Я просто спокойно приехал в Финляндию и приступил к работе. Абсолютно ничего не было такого. Перед шейкдауном мы пообщались с моими финскими друзьями, подходили другие люди, фотографировались. В моём понимании всё было как всегда», — заявил Грязин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.