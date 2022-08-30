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Российский гонщик прокомментировал нежелание финнов видеть его на старте ралли

Российский гонщик прокомментировал нежелание финнов видеть его на старте ралли
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Российский гонщик чемпионата мира по ралли Николай Грязин прокомментировал заявление титульного спонсора Ралли Финляндии, что ему не хотелось бы видеть на старте участников из России. Организаторы ралли и спонсор не имели права не допустить Грязина на старт, так как соревнование проводилось под эгидой и по правилам ФИА, но спонсор настоял, чтобы его логотипа не было на машине россиянина.

«Меня эта ситуация никак не коснулась. Для меня важна спортивная составляющая. Я приехал на гонку, моя задача — круто выступить, порадовать болельщиков, которые пришли посмотреть, как мы будем прыгать на трамплине. К тому же наш экипаж всегда отличался тем, что я люблю высоко прыгать на машине. А эти вопросы мы особенно не поднимали. Просто хотели показать результат и шоу, чтобы всем всё понравилось.

Организаторы? Лично со мной никто не говорил. Я просто спокойно приехал в Финляндию и приступил к работе. Абсолютно ничего не было такого. Перед шейкдауном мы пообщались с моими финскими друзьями, подходили другие люди, фотографировались. В моём понимании всё было как всегда», — заявил Грязин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

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