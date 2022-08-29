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В «Феррари» высказались о слухах по разработке командой «Ред Булл» облегчённого шасси

В «Феррари» высказались о слухах по разработке командой «Ред Булл» облегчённого шасси
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто выразил обеспокоенность по поводу слухов относительно того, что в «Ред Булл» в скором времени намерены представить значительно более лёгкое шасси.

«Мы никогда не могли позволить себе разработать лёгкое шасси – или любое другое шасси – в течение сезона, потому что бюджет этого просто не позволяет.

Я был бы очень удивлён, если бы это оказалось возможно для других команд. Следует спросить себя, а достаточен ли мониторинг. К сожалению, в ФИА очень немногие следят за этим. Это необходимо исправлять. Было бы очень неправильно, если бы исход чемпионата определялся финансовыми правилами», — приводит слова Бинотто GranPX.news.

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Ранее сообщалось, что прибавка в скорости «Ред Булл» за счёт нового шасси составит приблизительно 0,2-0,3 секунды на круге.

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