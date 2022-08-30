Николай Грязин рассказал о шансах стать чемпионом WRC в своей категории

Российский гонщик чемпионата мира по ралли Николай Грязин прокомментировал собственные шансы побороться за победу в зачёте WRC в сезоне-2022. В настоящий момент Грязин уступает лидирующему Андреасу Миккельсену 48 очков и занимает шестое место.



«Шансы есть, и они довольно хорошие. У нас в WRC2 очки в общем зачёте начисляются не за каждый этап, а за те, которые мы заявляем. То есть насчёт некоторых гонок мы говорим: мы на них едем, но не просим очки. Например, если на этом этапе слишком много зависит от удачи.



Если учитывать этот нюанс, то да, у нас сейчас очков меньше, но нам ещё надо проехать больше «очковых» гонок, чем Миккельсену. Мы будем бороться, шансы велики. Не сдаёмся», — заявил Грязин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.