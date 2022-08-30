Раллист Грязин рассказал, скрывает ли от него информацию 3-кратный победитель этапов WRC

Российский гонщик чемпионата мира по ралли Николай Грязин рассказал, насколько комфортно ему выступать в одной команде с опытным Андреасом Миккельсеном. Норвежец несколько лет выступал в основной категории WRC и даже одержал три победы в составе «Фольксвагена».
«Мне очень нравится, что я выступаю в одной команде с Миккельсеном. Я могу что-то подсмотреть, поспрашивать. У него опыта в три раза больше, чем у меня, и он не будет особо скрывать. И мне приятно, что я могу бороться с человеком такого уровня.
Конкуренция в нашем классе WRC2 даже выше, чем в WRC. Это мне говорили сам Миккельсен и многие бывшие пилоты WRC. Здесь едут все люди, которые хотят в более высокий класс: вся молодёжь, бывшие заводские гонщики. Все пытаются ехать максимально быстро, чтобы себя показать. При этом техника WRC прощает какие-то вещи благодаря своему более высокому уровню, а наша более требовательна к пилотажу: нужно быть точнее, внимательнее. Так что конкуренция для Андреаса такая же высокая», — заявил Грязин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.
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