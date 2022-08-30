Российский гонщик отреагировал на запрет Эстонии на въезд в страну
Поделиться
Российский гонщик чемпионата мира по ралли Николай Грязин прокомментировал вынужденный пропуск Ралли Эстонии WRC. Эстонские власти просто запретили Грязину и его штурману въезд в страну в даты проведения гонки, при этом аргументировав это тем, что россиянам может угрожать опасность.
«Пришёл ответ от властей, что они не позволят въехать в страну из-за небезопасности для нас. Ну, такое решение было принято правительством. Значит, это закон, а я человек законопослушный. Что ж, для меня не проблема посмотреть гонку по телевизору дома.
Мы планировали заявлять там очки, но адаптировались, посмотрели другие гонки, где можем набрать очки, и переиграли стратегию», — заявил Грязин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.
Комментарии
- 30 августа 2022
-
12:44
-
12:30
-
11:49
-
11:45
-
11:05
-
10:52
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:52
-
00:55
-
00:50
- 29 августа 2022
-
23:57
-
23:48
-
23:00
-
22:55
-
21:49
-
21:45
-
21:00
-
20:54
-
19:59
-
19:05
-
18:43
-
18:31
-
17:54
-
17:10
-
15:46
-
15:00
-
14:17
-
13:10
-
12:59
-
11:57
-
11:25
-
10:17
-
09:23
Партнерский контент