Россиянин Грязин рассказал о шансах попасть в топ-категорию чемпионата мира по ралли

Российский гонщик чемпионата мира по ралли Николай Грязин рассказал, насколько для него реально через некоторое время перейти из категории WRC2 в самый престижный класс чемпионата.



«Шансы довольно большие. Есть два пути в WRC. Первый — можно прийти в команду, например, в «М-Спорт», заплатить много денег и выступать. Мне всё-таки нравится другой способ: когда завод сам выбирает тебя за твои качества. Но надо себя проявить. Для этого мы и гоняем в WRC2, за которым следят все заводские команды. У нас есть контакты, общение с каждым заводом. Будем ждать хорошего предложения, чтобы потихонечку туда перейти.



Тебя могут позвать в WRC боевым пилотом, а могут пригласить на роль тестера. Но и это уже хороший шаг, потому что в будущем тебя могут перевести на роль основного гонщика. Всё зависит от многих факторов: твои выступления, характер, связи. Я надеюсь, чтобы всё это произошло не позднее, чем через три года. Есть предчувствие, что рано или поздно получится», — заявил Грязин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.