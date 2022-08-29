Марко: выражаем Вольфу благодарность. Кажется, «Мерседес» отступился ещё ниже

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко так же как и руководитель команды Кристиан Хорнер по окончании Гран-при Бельгии пошутил, что ему следует высказать благодарность Тото Вольфу за директиву ФИА, направленную на борьбу с дельфинированием.



«Наша философия — продолжать развиваться. В следующем году шасси останется почти таким же. Возможно, нам придётся что-то изменить в шасси из-за новых рекомендаций Тото. В этот уикенд они сработали очень хорошо! Выражаем ему благодарность. Кажется, «Мерседес» отступился ещё ниже. А у нас всё было идеально: машина, шины», — приводит слова Марко Racingnews365.



Напомним, победителем Гран-при Бельгии стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Напарник Макса Серхио Перес был вторым. Джордж Расселл из «Мерседеса» был четвёртым. Льюис Хэмилтон с дистанции сошёл после столкновения с Фернандо Алонсо («Альпин») в начале заезда.

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