Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после ГП Бельгии: Ферстаппен и Гасли возглавляют таблицу

По итогам 14-го этапа сезона-2022, Гран-при Бельгии, никто из пилотов не был наказан штрафными баллами.



За время четырёхнедельного перерыва баллы у пилотов не сгорали — 1 августа по два штрафных балла сгорели у Валттери Боттаса и Лэнса Стролла. Оба были получены ими в 2021 году за стартовый инцидент на Гран-при Венгрии, однако они уже были отображены в прошлой таблице.



Возглавляют протокол по-прежнему два пилота — Макс Ферстаппен и Пьер Гасли, на счету которых по семь штрафных баллов.

Примечательно, что до Гран-при Нидерландов изменений в таблице также не произойдёт — ближайшие баллы сгорят у пилотов только 12 сентября — у Эстебана Окона, Макса Ферстаппена и Серхио Переса.