Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после ГП Бельгии: Ферстаппен и Гасли возглавляют таблицу
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По итогам 14-го этапа сезона-2022, Гран-при Бельгии, никто из пилотов не был наказан штрафными баллами.
За время четырёхнедельного перерыва баллы у пилотов не сгорали — 1 августа по два штрафных балла сгорели у Валттери Боттаса и Лэнса Стролла. Оба были получены ими в 2021 году за стартовый инцидент на Гран-при Венгрии, однако они уже были отображены в прошлой таблице.
Возглавляют протокол по-прежнему два пилота — Макс Ферстаппен и Пьер Гасли, на счету которых по семь штрафных баллов.
Примечательно, что до Гран-при Нидерландов изменений в таблице также не произойдёт — ближайшие баллы сгорят у пилотов только 12 сентября — у Эстебана Окона, Макса Ферстаппена и Серхио Переса.
|Пилот
|Команда
|Баллы
|Когда сгорят
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|7
|10 октября 2022 года — 2 балла
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|7
|12 сентября 2022 года — 2 балла
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|6
|12 сентября 2022 года — 1 балл
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|6
|10 октября 2022 года — 2 балла
|Александер Албон
|«Уильямс»
|6
|27 марта 2023 года — 2 балла
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|6
|14 ноября 2022 года — 2 балла
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|5
|26 сентября 2022 года — 2 балла
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|4
|27 марта 2023 года — 1 балл
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|4
|26 марта 2023 года — 1 балл
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|2
|8 мая 2023 года — 2 балла
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|2
|10 июля 2023 года — 2 балла
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|1
|21 ноября 2022 года — 1 балл
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|1
|10 июля 2023 года — 1 балл
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|1
|12 сентября 2022 года — 1 балл
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|1
|12 июня 2023 года — 1 балл
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|1
|10 июля 2023 года — 1 балл
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