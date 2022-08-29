«Верх глупости». Оруджев раскритиковал очередную тактическую ошибку «Феррари»

Постоянный эксперт «Чемпионата» гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев высказался о решении «Феррари» провести пит-стоп для Шарля Леклера на последних кругах Гран-при Бельгии. Из-за превышения скорости на пит-лейне Леклер получил штраф и потерял пятую позицию на финише.
«Определённо, это было неоправданно. Опять верх глупости. Помню, что ни «Мерседес», ни «Ред Булл» не делают пит-стоп, когда не уверены на 100%. Потому что каждый заезд в боксы — это риск. Если нет, скажем, пяти секунд лишних, то даже простая заминка может стоить позиции и тогда уже о лучшем круге речи не будет. А тут...» — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».
Напомним, победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, увеличивший своё преимущество над Леклером в личном зачёте до 98 очков.
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