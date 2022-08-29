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Оруджев заявил, что Пересу не место в Ф-1, если он будет уступать Ферстаппену полсекунды

Оруджев заявил, что Пересу не место в Ф-1, если он будет уступать Ферстаппену полсекунды
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Постоянный эксперт «Чемпионата» гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев высказался о том, сможет ли Серхио Перес выполнить установку спортивного консультанта «Ред Булл» Хельмута Марко и занять второе место в чемпионате.

«Все шансы у Серхио на это есть. Надо только ехать чуть-чуть быстрее, и тогда будет ему очень комфортно. Но полсекунды проигрыша Ферстаппену – это просто пропасть. Даже если тебе машина совсем не подходит, ты обязан ехать лучше. Если в Ф-1 кто-то тебе может везти полсекунды каждый круг на в целом такой же машине, то делать там нечего. Очень надеюсь, что Перес прибавит, а то это совсем грустно», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

После Гран-при Бельгии Перес вышел на второе место в чемпионате, опередив Шарля Леклера.

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