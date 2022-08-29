В RDS сообщили, что вышли на самоокупаемость в прошлом году

Генеральный директор RDS GP Дмитрий Добровольский сообщил, что чемпионат вышел на самоокупаемость и отработал 2021 год в ноль.
«В сезоне-2021 RDS вышла на самоокупаемость, год отработали примерно в ноль.
С 2018 г. выручка у нас выросла почти в три раза. В первую очередь это связано с ростом билетных доходов, появлением более глобальных спонсоров, а также запуском и развитием собственной OTT-платформы. К тому же растёт направление лайфстайл-одежды, оно меня очень увлекает само по себе.
Сейчас оценку стоимости бизнеса дать трудно, потому что непонятны перспективы на международном рынке, но, если бы этот вопрос прозвучал в 2021 г., я бы говорил о $ 30–35 млн как справедливой цене. Тогда у нас был согласованный план организовать многоэтапный чемпионат мира, охватывать разные континенты — в том числе проводить гонки в США. Теперь условия значительно изменились, и всё зависит от того, насколько закалёнными мы выйдем из сложившейся ситуации», — приводит слова Добровольского «Ведомости. Спорт».
- 29 августа 2022
-
19:59
-
19:05
-
18:43
-
18:31
-
17:54
-
17:10
-
15:46
-
15:00
-
14:17
-
13:10
-
12:59
-
11:57
-
11:25
-
10:17
-
09:23
-
00:40
-
00:18
-
00:07
- 28 августа 2022
-
23:55
-
23:53
-
23:44
-
23:22
-
23:01
-
22:36
-
21:59
-
21:58
-
21:14
-
20:52
-
20:49
-
20:45
-
20:38
-
20:27
-
20:12
-
20:00
-
19:34