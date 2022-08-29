В RDS сообщили, что вышли на самоокупаемость в прошлом году

Генеральный директор RDS GP Дмитрий Добровольский сообщил, что чемпионат вышел на самоокупаемость и отработал 2021 год в ноль.



«В сезоне-2021 RDS вышла на самоокупаемость, год отработали примерно в ноль.



С 2018 г. выручка у нас выросла почти в три раза. В первую очередь это связано с ростом билетных доходов, появлением более глобальных спонсоров, а также запуском и развитием собственной OTT-платформы. К тому же растёт направление лайфстайл-одежды, оно меня очень увлекает само по себе.



Сейчас оценку стоимости бизнеса дать трудно, потому что непонятны перспективы на международном рынке, но, если бы этот вопрос прозвучал в 2021 г., я бы говорил о $ 30–35 млн как справедливой цене. Тогда у нас был согласованный план организовать многоэтапный чемпионат мира, охватывать разные континенты — в том числе проводить гонки в США. Теперь условия значительно изменились, и всё зависит от того, насколько закалёнными мы выйдем из сложившейся ситуации», — приводит слова Добровольского «Ведомости. Спорт».