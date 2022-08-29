Зак Браун: у «Макларена» есть множество вариантов на роль напарника Норриса

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун заявил, что Оскар Пиастри не является единственным вариантом для замены Даниэля Риккардо в следующем сезоне.
«У нас множество опций. Сейчас пройдёт собрание совета по контрактам, о котором сообщалось заранее, так что, думаю, после этого у нас будет о чём сказать. Сейчас у нас есть много вариантов, и, конечно, Пиастри – один из них, иначе нас бы не было на этой встрече. Давайте посмотрим, как всё сложится после заседания.
Я даже сам пытался занять место пилота на следующий год, но Андреас Зайдль высказался против, так что я — единственный вариант, который точно исключён из списка на следующий сезон. У нас есть пилоты из программы тестов, Колтон Херта проделал отличную работу, Пато О'Уорд выступал на машине прошлого года и был хорош.
Конечно, у нас есть ещё и ситуация вокруг Алекса Палоу, произошедшая в США, посмотрим, что получится, но, безусловно, мы намерены посадить его в нашу машину Формулы-1», — приводит слова Зака Брауна RACER.
- 29 августа 2022
-
21:49
-
21:45
-
21:00
-
20:54
-
19:59
-
19:05
-
18:43
-
18:31
-
17:54
-
17:10
-
15:46
-
15:00
-
14:17
-
13:10
-
12:59
-
11:57
-
11:25
-
10:17
-
09:23
-
00:40
-
00:18
-
00:07
- 28 августа 2022
-
23:55
-
23:53
-
23:44
-
23:22
-
23:01
-
22:36
-
21:59
-
21:58
-
21:14
-
20:52
-
20:49
-
20:45
-
20:38