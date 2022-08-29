Зак Браун: у «Макларена» есть множество вариантов на роль напарника Норриса

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун заявил, что Оскар Пиастри не является единственным вариантом для замены Даниэля Риккардо в следующем сезоне.



«У нас множество опций. Сейчас пройдёт собрание совета по контрактам, о котором сообщалось заранее, так что, думаю, после этого у нас будет о чём сказать. Сейчас у нас есть много вариантов, и, конечно, Пиастри – один из них, иначе нас бы не было на этой встрече. Давайте посмотрим, как всё сложится после заседания.



Я даже сам пытался занять место пилота на следующий год, но Андреас Зайдль высказался против, так что я — единственный вариант, который точно исключён из списка на следующий сезон. У нас есть пилоты из программы тестов, Колтон Херта проделал отличную работу, Пато О'Уорд выступал на машине прошлого года и был хорош.



Конечно, у нас есть ещё и ситуация вокруг Алекса Палоу, произошедшая в США, посмотрим, что получится, но, безусловно, мы намерены посадить его в нашу машину Формулы-1», — приводит слова Зака Брауна RACER.

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