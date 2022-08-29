Корреа: «Альпин» виновата в ситуации с Пиастри

Пилот Формулы-3 Хуан Мануэль Корреа высказался о ситуации вокруг контракта Оскара Пиастри и «Альпин».



«Я не знаю, сколько могу говорить, дело в том, что мой физиотерапевт в этом году на самом деле является штатным физиотерапевтом Оскара. Я довольно хорошо осведомлён о ситуации. С моей точки зрения и с учётом того, что известно, думаю, что здесь гораздо больше вины «Альпин». Они поиграли с Оскаром и Фернандо. Они не дали Оскару то, что обещали, и он сделал то, что сделал бы любой гонщик на его месте. Это моё мнение, основанное на той информации, что у меня есть.



Сегодня утром было слушание, но, думаю, это не повлияет на то, что в следующем году Пиастри будет выступать за «Макларен». Я надеюсь на это. Он заслуживает места в Формуле-1», — приводит слова Корреа PlanetF1.

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