Брандл: Риккардо не должен был уходить из «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1 Мартин Брандл поделился мнением о ситуации вокруг ухода Даниэля Риккардо из «Макларена».



«Он не должен был уходить из «Ред Булл», вот что я думаю. Переход в «Рено» был ошибкой. Он не хотел оставаться в команде Макса Ферстаппена, в этом была доля правды. Он оказался не в том месте и не в то время и в итоге растерял свой шарм. Когда я вижу, как Даниэль стартует за пределами первой десятки, едет там всю гонку, это просто не он. Это не то, где он должен быть, и мы все об этом знаем.



Мне больно смотреть, я не могу представить, как неприятно Даниэлю находиться в этой машине. Возможно, его уход станет благословением для всех. Может быть, он сможет вернуться и показать себя ещё раз», — приводит слова Мартина Брандла Crash.