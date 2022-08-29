Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Брандл: Риккардо не должен был уходить из «Ред Булл»

Брандл: Риккардо не должен был уходить из «Ред Булл»
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Мартин Брандл поделился мнением о ситуации вокруг ухода Даниэля Риккардо из «Макларена».

«Он не должен был уходить из «Ред Булл», вот что я думаю. Переход в «Рено» был ошибкой. Он не хотел оставаться в команде Макса Ферстаппена, в этом была доля правды. Он оказался не в том месте и не в то время и в итоге растерял свой шарм. Когда я вижу, как Даниэль стартует за пределами первой десятки, едет там всю гонку, это просто не он. Это не то, где он должен быть, и мы все об этом знаем.

Мне больно смотреть, я не могу представить, как неприятно Даниэлю находиться в этой машине. Возможно, его уход станет благословением для всех. Может быть, он сможет вернуться и показать себя ещё раз», — приводит слова Мартина Брандла Crash.

Проклятье или милость. Нужно ли команде Ф-1 возвращать пилота, кинувшего её 2 года назад? Проклятье или милость. Нужно ли команде Ф-1 возвращать пилота, кинувшего её 2 года назад?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022