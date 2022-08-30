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В «Ред Булл» опровергли информацию о новом шасси Ферстаппена в Бельгии

В «Ред Булл» опровергли информацию о новом шасси Ферстаппена в Бельгии
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер опроверг информацию об использовании нового шасси на машине Макса Ферстаппена на Гран-при Бельгии. По словам Хорнера, не в этом была причина невероятной скорости Ферстаппена в ходе уикенда.

«Нет, мы не привозили новое шасси, у нас его нет. Это никак не повлияло на производительность. На самом деле мы почти ничего не меняли. Многое было сделано в вопросе борьбы с дельфинированием, много ожиданий было возложено на техническую директиву, и, возможно, это в итоге навредило другим командам больше, чем нам.

Очевидно, что гранулирование резины является проблемой из-за «Красной воды», но это не уникальная вещь, это одинаково для каждой команды», — приводит слова Кристиана Хорнера GPFans.

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