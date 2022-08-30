Motorsport: Мик Шумахер не продлит контракт с Академией «Феррари» и покинет «Хаас»
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Немецкий пилот «Хааса» Мик Шумахер не станет продлевать соглашение с Академией «Феррари», которое истекает по окончании нынешнего сезона. Об этом информирует Motorsport.
Кроме того, сообщается, что Шумахер не останется в «Хаасе» на третий сезон в 2023 году, а фаворитом на его место является Антонио Джовинацци.
Вариантами для Мика по продолжению участия в Формуле-1 являются «Альпин», «Уильямс» и «Альфа Таури».
Напомним, в настоящее время Шумахер занимает 15-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1. На счету Мика 12 очков. Его напарник, датчанин Кевин Магнуссен, с 22 баллами занимает 11-ю позицию. Возглавляет рейтинг гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (284).
Худшие гонщики Формулы-1 сезона-2021:
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