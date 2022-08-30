Чемпион MotoGP-2020 Жоан Мир подписал контракт с «Хондой»

Чемпион MotoGP 2020 года, испанский гонщик «Сузуки» Жоан Мир подписал контракт с «Хондой». Об этом информирует пресс-служба японской команды.



К «Хонде» Мир присоединится в 2023 году и будет выступать вместе с соотечественником Марком Маркесом.



«Очень рад сообщить, что в следующем году присоединюсь к «Хонде». Спасибо команде за веру в меня и возможность защищать её исторические цвета. Постараюсь использовать весь свой опыт, чтобы приносить команде только пользу и в итоге завоевать с ней новые трофеи», — написал Жоан в своих соцсетях.



Помимо того, что Мир стал чемпионом Suzuki в MotoGP в 2020 году, он также является обладателем титула Moto3, который был завоёван им в 2017 году.

Напомним, в мае этого года японская компания Suzuki Motor Corporation официально подтвердила, что намерена покинуть MotoGP по окончании нынешнего сезона.