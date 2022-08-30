В «Хаасе» высказались о будущем Мика Шумахера в команде

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мыслями о будущем пилота Мика Шумахера в команде.
«В конце концов, а кто вообще говорил, что Мик должен уйти? Это распространяется через СМИ, но я такого не говорил. Мик может и остаться. Все говорят, что Мик уходит и мы должны взять Риккардо. Но как же так? Речь ведь о том, кто сможет добиться наилучших результатов для «Хааса» в следующем году. Всё очень просто.
Что говорит в пользу Мика? Сейчас ему следует показывать результат. Могу отметить его выступления в Канаде, Сильверстоуне и Австрии. Вот что говорит за него. Но я не стану объявлять кого-то прямо сейчас, просто чтобы угодить публике. Если он хочет уйти, пусть так и будет. Тогда это наша вина, и тогда мы найдём другое решение», — приводит слова Штайнера Auto Bild.
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