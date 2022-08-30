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«С какой-то точки зрения он прав». Попов отреагировал на резкие слова Алонсо о Хэмилтоне

«С какой-то точки зрения он прав». Попов отреагировал на резкие слова Алонсо о Хэмилтоне
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Известный российский комментатор Алексей Попов прокомментировал столкновение между британцем Льюисом Хэмилтоном и испанцем Фернандо Алонсо, произошедшее на старте гонки Гран-при Бельгии в минувшие выходные.

Напомним, Хэмилтон сошёл с дистанции, повредив заднюю часть болида, а Алонсо назвал его «идиотом».

«Что касается Алонсо, если убрать некрасивые термины вроде «идиот», то он имел в виду, что Льюис не привык к контактной борьбе. Потому что он привык стартовать первым и поэтому не чувствует, кто там у него в «слепой зоне» находится. Если ты всё время в глубине пелотона, то больше к этому привыкаешь. Поэтому с какой-то точки зрения Фернандо прав», – сказал Попов в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

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