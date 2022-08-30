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Култхард высказался о спаде Риккардо

Култхард высказался о спаде Риккардо
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Экс-пилот Формулы-1 Дэвид Култхард прокомментировал неудачные выступления гонщика «Макларена» Даниэля Риккардо в нынешнем сезоне.

«Я не думаю, что пилоты теряют скорость вне зависимости от того, сколько им лет. Просто они начинают терять в этом потребность. Сейчас вопрос лишь в том, потерял ли Даниэль тот юношеский необузданный голод, который у него был, когда он впервые появился в Формуле-1», — приводит слова Култхарда GrandPX.

Даниэль Риккардо в конце сезона покидает «Макларен». На данный момент австралийский пилот не определился с местом продолжения карьеры. Среди вариантов называют «Хаас» и «Альпин».

В общем зачёте пилотов Риккардо на данный момент располагается лишь на 13-м месте, в активе гонщика 19 очков.

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