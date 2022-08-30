Феттель: я желаю Шумахеру хороший болид, может, в «Макларене»
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал ситуацию с контрактом Мика Шумахера в «Хаасе».
Американская команда приостановила переговоры, и сообщается, что Шумахер может остаться без команды на следующий сезон.
«Я желаю больше удачи в ближайших гонках. К сожалению, сейчас пилотов судят по последним результатам и не смотрят шире. Мик учится. Остальные прекращают это делать, а он продолжает. Это его сильнейшая сторона.
Начал он не так, как рассчитывал, но получил импульс. Машина у него сейчас не такая быстрая, как в начале сезона, на ней трудно выделиться. Но за кулисами он хорошо себя проявляет. Я желаю Мику остаться в Формуле-1 и получить хороший болид. Может, в «Макларене», — приводит слова Феттеля Planet F1.
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